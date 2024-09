VfB in der Champions League: Ein königlicher Trip im VfB-Fanflieger

VfB in der Champions League

1 An Bord des Flugzeugs nach Madrid ist die Stimmung auf dem Hinflug euphorisch: „Stuttgart kommt!“ – die Hymne des VfB läuft über die Lautsprecher der Chartermaschine. Foto: Felix Mahler

Rund 1000 Stuttgarter Fans reisen mit vier Chartermaschinen nach Madrid – und sind Teil eines unvergesslichen Auswärtsspiels. Auch wenn die Tagesreise zu den Fußballstars von Real ohne gebuchtes Hotelbett an den Kräften zehrt.









Es ist früher Mittwochmorgen in Madrid, 6.50 Uhr, um genau zu sein. Und vom Glanz der Königsklasse ist nicht mehr viel übrig geblieben. Eher, dass so eine Rückkehr auf die europäische Fußball-Bühne auch ganz schön anstrengend sein kann. Zumindest für jene 436 Passagiere, die nun am Flughafen Madrid-Barajas müde die Treppen zum Flieger nach oben gehen – und ihre Rückreise nach Stuttgart antreten.