VfB in der Champions League: Diesmal schon um 10 Uhr – unser Live-Countdown zur Königsklasse

Der VfB Stuttgart tritt am Dienstagabend in der Champions League bei Slovan Bratislava an. Wire stimmen euch wieder darauf ein – mit dem Live-Countdown unseres MeinVfB-Teams. Diesmal schon um 10 Uhr am Dienstag.

Drei Spiele, drei Siege – besser hätte der VfB Stuttgart nicht starten können nach der kurzen Winterpause. Doch schon kurz nach dem 4:0 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga ist das Team des Trainers Sebastian Hoeneß wieder gefordert. Diesmal geht es in der Champions League im Prinzip schon um Alles.

Der VfB will die K.o.-Spiele der Zwischenrunde erreichen, muss dafür aber noch in der Tabelle klettern und unter die besten 24 kommen. Derzeit sind die Stuttgarter 26. Ein Sieg an diesem Dienstag ist bei Slovan Bratislava also Pflicht.

Kann die Mannschaft die guten Leistungen auch in der Königsklasse zeigen? Auf wen setzt der Trainer im Auswärtsspiel in der Slowakei? Was sind die letzten News aus der slowakischen Hauptstadt? Welche Eindrücke haben die Kollegen vor Ort bereits gesammelt? All diese Fragen diskutieren wir auch im neuen Jahr am Spieltag – im Live-Coundown unseres MeinVfB-Teams. Diesmal mit dabei: die MeinVfB-Reporter Dirk Preiß und David Scheu.

Zum siebten Mal streamen wir zur Einstimmung auf die Königsklasse live am Vormittag – mit einer kleinen Änderung gegenüber den bisherigen Ausgaben: Los geht es diesmal schon um 10 Uhr.

Und zwar hier:

Nach dem Auftritt in Bratislava steht für den VfB am 29. Januar das letzte Champions-League-Spiel in der Ligaphase an. Dann geht es in der MHP-Arena gegen Paris St. Germain.