VfB in der Champions League: Die berühmt-berüchtigten Fans von Atalanta Bergamo

9 Die Fans von Atalanta Bergamo fordern Freiheit für ihren einstigen Anführer Claudio Galimberti. In unserer Bildergalerie geben wir Einblicke in die berüchtigte Curva Nord. Foto: imago//Italy Photo Press

Sportlich hat es der kommende Champions-League-Gegner des VfB Stuttgart aus Bergamo in sich. Gleiches gilt für die Fanszene der Nerazzurri – eine der berühmt-berüchtigtsten ganz Italiens.









Aller Voraussicht nach wird Claudio „Bocia“ Galimberti am Mittwoch nicht in Stuttgart aufschlagen. Wobei: Auszuschließen lässt sich in dieser verrückten Geschichte nichts. 2018 gelang dem einstigen Rädelsführer der Fanszene von Atalanta Bergamo der Trip zum Europa-League-Spiel nach Dortmund, wo er sich das Spiel in einer Kneipe anschaute.