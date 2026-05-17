VfB in der Champions League: Bei Leweling ruft die Königsklasse an – so feiern die VfB-Profis ihren Erfolg

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison wieder in der Champions League. Das haben die Spieler und der Club in den sozialen Medien gefeiert.
Den Sieg im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt hat der VfB Stuttgart am Samstag noch verspielt – die Freude war dennoch riesengroß. Denn die Stuttgarter haben zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren den Einzug die Champions League klargemacht. Entsprechend haben die Profis des VfB den Erfolg gefeiert. Noch auf dem Platz in Frankfurt – und in den sozialen Medien.