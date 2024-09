VfB in der Champions League: Angekommen in Madrid: Der VfB gibt sich selbstbewusst

10 Schwer zu erkennen: aber es ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß, die hier trainiert. In unserer Bildergalerie finden Sie Impressionen vom Abflug in Stuttgart. Foto: imago/Abacapress

Der VfB Stuttgart ist in Madrid angekommen, ein Teil seiner zahlreichen Fans ebenfalls. Pressekonferenz und öffentliches Training sind absolviert – Zeit für einen ersten Stimmungsbericht.









Die spanische Hauptstadt empfängt bei Sonne und 26 Grad, als der Tross des VfB am Montag gegen 14 Uhr am Flughafen Barajas einfliegt. Gut gelaunt betreten Sebastian Hoeneß und seine Mannen spanischen Boden. Spätestens nach dem 3:1-Erfolg am Samstag in Mönchengladbach sind die sportlichen Restzweifel der reinen Vorfreude auf die Champions League gewichen. Für den Moment ist der Club aus Cannstatt am Ziel seiner Träume: Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, willkommen in der Kathedrale des Weltfußballs!