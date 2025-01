Michael Bosch 22.01.2025 - 11:55 Uhr , aktualisiert am 22.01.2025 - 13:31 Uhr

Pressestimmen zum Sieg in Bratislava: „LeweKing“ und „völlige Dominanz“

VfB Stuttgart in der Champions League

1 Jamie Leweling (links)erzielte gegen Bratislava sein ersten Tore in der Champions League. Foto: dpa/Marijan Murat

Deutsche und internationale Medien loben den 3:1-Sieg des VfB Stuttgart in Bratislava. Wir fassen einige Pressestimmen zusammen.









Der VfB Stuttgart hat bei Slovan Bratislava einen verdienten 3:1-Auswärtssieg eingefahren – und so die Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League gewahrt. Einzig die Chancenverwertung des Teams von Sebastian Hoeneß ließ zu Wünschen übrig, sodass die Partie am Ende noch einmal kurz – und aus schwäbsicher Sicht unnötig – spannend wurde.