9 Joel Richter (Mitte) jubelt mit seinen Teamkollegen über sein 1:0. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hat am Samstagnachmittag 3:1 gegen FC-Astoria Walldorf gewonnen. Dabei boten die Stuttgarter eine solide Leistung. Einziger Kritikpunkt: Die Chancenauswertung.

Stuttgart - Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat ihr Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf souverän mit 3:1 gewonnen. Besonders in der ersten Halbzeit wusste das Team von Trainer Frank Fahrenhorst zu überzeugen. Mann des Spiels mit einem Treffer und einem Assist war der VfB-Rechtsaußen Joel Richter.

Eben jener Joel Richter brachte den VfB II in der 20. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später klingelte es erneut im Kasten des Walldorf-Keepers Nicolas Kristof. Dieses Mal traf Richard Weil für die Roten. In der ersten Halbzeit hätte das Fahrenhorst-Team allerdings noch deutlich höher führen müssen, die Stuttgarter vergaben einige hochkarätige Chancen.

„Bei der Chancenauswertung sehe ich Nachholbedarf“

Doch dann machte Marcel Sökler in der 53. Minute den Sack zu, indem er nach einer schönen Einzelleistung auf 3:0 erhöhte. Drei Minuten später musste VfB-Keeper Florian Schock zwar noch den Anschlusstreffer hinnehmen, doch am Ende hieß es dann 3:1 für die U21 des VfB Stuttgart.

Trotz des Sieges gab es Kritik von Frank Fahrenhorst. „Bei der Chancenauswertung sehe ich Nachholbedarf“, so der VfB-Coach. Alles in allem ist der Trainer allerdings zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft, die sich nun bereits auf dem 7. Platz der Regionalliga befindet. Neue Ziele will Fahrenhorst sich und der Mannschaft allerdings nicht setzen und stellt klar: „Wir wollen unbedingt die Liga halten“.