VfB II besiegt TSG Hoffenheim II: Bei Trainer Nico Willig purzeln die Steine vom Herzen

Ganz wichtiger und verdienter Sieg für den VfB Stuttgart II. Beim 1:0 in der dritten Liga gegen die TSG Hoffenheim II sind die Impulse von Bank entscheidend.
Nico Willig ballte beide Fäuste und schrie seine Erleichterung heraus. „Ja, mir sind sehr viele Steine vom Herzen gepurzelt“, räumte der Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II nach dem 1:0 (0:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim II ganz offen ein. Es war erst der dritte Sieg im Jahr 2026, in dem es bereits sieben Niederlage zu verkraften gab.