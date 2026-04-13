VfB gegen Hamburger SV: Der VfB macht vieles richtig – nutzt aber die Gunst der Stunde nicht komplett

Am 4:0-Sieg des VfB gegen den Hamburger SV gibt es im Grunde nichts auszusetzen. Die Stuttgarter hätten aber noch mehr daraus machen können, kommentiert unser Reporter Dirk Preiß.
Als die Sprache der Reporter auf die Chancenverwertung kam, antwortete Fabian Wohlgemuth, der Sportvorstand des VfB Stuttgart, mit einer Gegenfrage: „Wir ist das Spiel ausgegangen?“ Ja, seine Mannschaft hat den Hamburger SV am Sonntagabend zur Chancenlosigkeit verdammt und die Nordlichter 4:0 besiegt. Da gibt es – logischerweise – nicht viel zu meckern.