VfB gegen Frankfurt: So will Sebastian Hoeneß gleich im nächsten Topspiel bestehen

Zum Vorrundenabschluss kommt noch einmal ein starker Gegner nach Stuttgart – und die Frage ist, ob der VfB-Trainer seine Erfolgself von Leverkusen ändert?

Das nächste Spitzenspiel steht für den VfB Stuttgart an. Nach dem 4:1 bei Bayer Leverkusen geht es nun an diesem Dienstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. „In dieser Begegnung steckt einiges drin, auf das das Prädikat Topspiel zutrifft“, sagt der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Heimpartie gegen den Tabellensiebten der Fußball-Bundesliga.

Hoeneß muss zum Vorrundenabschluss in der Abwehr weiter auf Luca Jaquez und Dan-Axel Zagadou (beide im Aufbautraining) verzichten. Für Ameen Al-Dakhil, der zuletzt krank war, dürfte es eng werden. In der Offensive fehlen Bilal El Khannouss (Afrika-Cup) sowie die verletzten Tiago Tomas und Lazar Jovanovic. Dennoch verfügt der Stuttgarter Chefcoach über starke Möglichkeiten, sodass sich die Frage stellt, ob er nach dem Erfolg vor drei Tagen personell rotieren lässt – oder die gleiche Startelf aufbietet.

„Ich erwarte eine intensive Partie von zwei Mannschaften, die nach vorne spielen wollen“, sagt Hoeneß. Sogar ein Offensivspektakel könnte sich ergeben, da die Frankfurter mit 33 Toren die drittmeisten Treffer in der Liga erzielt haben. Allerdings haben sie mit 33 Gegentoren auch die drittmeisten hinnehmen müssen.