VfB gegen Feyenoord Rotterdam: Warum Pferde in der Arena im Einsatz waren – und wie oft das vorkommt

Teils tierisch ging es im Gästeblock während der Europa-League-Partie des VfB gegen Feyenoord zu – und am Ende standen Pferde vor dem Block. Wann war das zuletzt der Fall?
So etwas hat die MHP-Arena schon eine Weile nicht mehr gesehen. Beim Europa-League-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend, das der Club aus Cannstatt nach Toren von Bilal El Khannouss und Deniz Undav mit 2:0 für sich entschied, standen ganz zum Schluss berittene Polizisten im Innenbereich des Stadions.