Pellegrino Matarazzo ist kein Trainer, der über Ausfälle lamentiert – auch nicht vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund an diesem Freitag (20.30 Uhr). Dabei fehlen ihm in Torjäger Sasa Kalajdzic (erneute Corona-Infektion) und Abwehrchef Waldemar Anton (Gelb-Sperre) zwei Stützen. „Ich bin immer voll fokussiert auf die Jungs, die da sind“, sagt der VfB-Coach, der im Angriff wohl auf Omar Marmoush, Tiago Tomas und Chris Führich setzen wird. „Wichtig ist, Räume zu schaffen und Tiefgang zu haben, ein schneller Spieler mehr in der vordersten Linie kann gegen Borussia Dortmund ein Vorteil sein.“ Weil der BVB vor allem gegen Konter in dieser Saison sehr anfällig ist. Und auch der Blick auf die eigene Abwehrreihe bereitet Matarazzo kein Kopfzerbrechen.

Da Borna Sosa nach seinen Adduktoren-Problemen seit Dienstag wieder voll trainiert, wird der Kroate auf die linke Seite zurückkehren, Hiroki Ito ersetzt Waldemar Anton im Zentrum – wo der VfB-Coach auch auf die Führungsqualitäten von Konstantinos Mavropanos setzt. „Diese Viererkette kann Borussia Dortmund gut im Griff haben“, sagt der VfB-Coach, „wenn wir an unser Leistungslimit gehen, sind wir in der Lage, auch größere Gegner zu ärgern.“

In unserer Bildergalerie finden sie die Elf, auf die der VfB-Trainer gegen Borussia Dortmund am wahrscheinlichsten setzen wird.