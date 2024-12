Meschack Elia von den Young Boys Bern hat vor der Champions-League-Partie beim VfB Stuttgart ein schrecklicher Schicksalsschlag ereilt. Ein Sohn des 27-Jährigen ist völlig unerwartet – nach kurzer Krankheit – verstorben. Das teilte der Club mit.

Elia reist noch am Mittwoch zurück nach Bern und wird dann umgehend zu seiner Familie in die Heimat Kongo fliegen. Dorthin war seine Lebenspartnerin mit den beiden Söhnen bereits gereist – offenbar starb sein Sprössling in dem afrikanischen Land.

Der Spieler war nach Informationen unserer Redaktion im vergangenen Sommer und Winter Thema beim VfB – und auf der Liste möglicher Transfers. Der Stürmer spielt seit 2020 für YB – und hat in 115 Spielen 28 Tore erzielt. In der Nationalmannschaft stand er unter anderem schon mit dem an Roter Stern Belgrad ausgeliehenen Silas auf dem Rasen.

Meschack Elia: VfB drückt Mitgefühl aus – YB trägt Trauerflor

Vor dem Spiel des VfB gegen Bern am Mittwochabend (21.00 Uhr/Liveticker) wird es eine Gedenkminute geben, die Profis der Young Boys werden zudem mit einem Trauerflor spielen. Der Schweizer Club zeigte sich „fassungslos“ und kündigte an, Elia in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.

Auch die Schwaben drückten dem Spieler ihr Mitgefühl aus. „Der VfB Stuttgart spricht Meschack Elia und seiner Familie sein aufrichtiges Beileid aus. Wir sind in Gedanken bei ihnen und wünschen ihnen in dieser schwierigen Zeit ganz viel Kraft“, hieß es in einer Reaktion.