VfB-Frauen in der MHP-Arena: Unterschied zu Spielen der Männer? „Hier hat es deutlich weniger Bierflaschen“

Premiere in der MHP-Arena: Die VfB-Frauen stellen bei ihrem ersten Spiel im großen Stadion einen neuen Besucherrekord auf. Wie unterscheidet sich die Atmosphäre von den Männerspielen?
Es geht ruhiger zu als sonst vor der MHP-Arena in Bad Cannstatt. Während im Stadion erste Pauken ertönen und schon Feuerwerke gezündet werden, grölen draußen Fans Parolen ihres Lieblingsclubs – ganz ohne Alkohol und mit ungewöhnlich jungen Stimmen. Die Menschenmassen sind an diesem Tag vor allem geprägt von Familien mit Kindern.