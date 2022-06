2 Nach den Wahlen (von links): Daniel Eberhardt (Kassierer), Tobias Beck (Stellvertreter), Benedikt Storz (ehemaliger Vorsitzender), Andres López (neu gewählter Vorsitzender) und Florian Wagner (Stellvertreter). Foto: Kny

Auf Benedikt Storz folgt Andres López: Der VfB-Fanclub Villingendorf geht mit einem neuen Präsidenten in ein Jahr voller Aufgaben.















Villingendorf - Die Mitgliederversammlung des VfB-Fanclubs Villingendorf stand unter dem Motto: "In jedem Ende wohnt ein Anfang inne." Dieses Motto durchzog sich durch verschiedene Themen des Abends.

Die Ehrenmitglieder Reiner Müller und Dieter Lungwitz hatten sich mehr als 40 Jahre für den Fanclub eingesetzt, ihn gelebt und zu dem mitgestaltet, was er heute ist. Sie hinterlassen eine große Lücke im Fanclub, wie beim Totenehrung den Anwesenden schmerzhaft bewusst wurde.

45 Jahre Fanclub

45 Jahre VfB-Fanclub Villingendorf: Gedankt wurde allen, die ihn am 5. Januar 1977 gründeten und zu dem gemacht hatten, was er heute ist. Dafür wurde der Fanclub im Stadion vor dem letzten Saisonspiel geehrt.

Dem sportlichen Bericht folgte der Bericht des Kassierers. Der Fanclub hatte aufgrund der Pandemie so gut wie keine Einnahmequellen in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Ein großer Dank gilt Ulrich Müller für seine Unterstützung bei der Abwicklung aller Spendeneingängen vom Fantreff und den Fantreff-Geldbeuteln. Es folgte der Bericht der Schriftführerin Birgit Hengstler.

In der Verantwortung

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Einstimmig gewählt wurden für ein Jahr Vorsitzender Andres López und Kassierer Daniel Eberhardt, für zwei Jahre die stellvertretenden Vorsitzenden Florian Wagner und Tobias Beck sowie Schriftführerin Birgit Hengstler, Kassenprüfer Andreas Mundus und Thomas Pfister. Andres López und Daniel Eberhardt ließen sich nur für ein Jahr aufstellen und wählen, um die Neuaufstellung im Verein zu gewährleisten.

Ausgezeichnete Mitglieder

Geehrt wurden für zehn Jahre Mitglied im Fanclub: Sebastian Müller, Klaus Bangert, Patricia Bantle, Birgit Hengstler, Christoph Jung, Kerstin Kny, Mustafa Kösker, Felix Krüger, Gabi Mager, Marcel Singer, Benedikt Storz und Jürgen Storz. Für 15 Jahre Fanclub wurden Manuel Kreuzberger und Gabriel Müller-Laux ausgezeichnet. Frank Siegler trat dem Fanclub bereits vor 20 Jahren und Reiner Gaiselmann, Werner Haas, Thomas Pfister und Bernd Wagner vor 25 Jahren bei.

Anschließend sprach Benedikt Storz. Er erinnerte sich an das Jahr 2010, in dem er den Posten als stellvertretenden Vorsitzenden inne hatte. Zusammen mit Felix Müller übernahm er für fünf Jahre diesen Posten, bevor er 2015 zum Vorsitzenden gewählt wurde. Eine unglaublich lehrreiche, emotionale und wertvolle Zeit, so Storz. Ein großer Dank ging dabei an seine Mentoren, sein Vorstandsteam, seine Familie und seine Freundin.

Worte des Dankes

Im Anschluss an die Abschiedsrede reihte sich die Dankesrede durch Andres López an. Er dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Benedikt Storz und Christoph Jung für die gelei­stete Arbeit. Die Arbeit der vergangenen zehn Jahre habe viele interessante Aufgaben mit sich gebracht: die Zusammenführung von "alten" und "jungen, neuen" Mitgliedern, die Bauphase des Fantreffs mit der Eröffnung am 14. Mai 2015, oder 2017 das 40. Jubiläum, das ein Meilenstein in der Fanclub-Geschichte war.

Christoph Jung bestach durch seine ruhige, sachliche Art in kontroversen und hitzigen Diskussionen innerhalb des Vorstands. Wirtepläne, der Auf- und Abbau des Dorffestes und die Mitplanung des Jubiläums waren mitunter seine zentralen Aufgaben innerhalb des Fanclubs.

Neue Aufgaben

In der Antrittsrede des neuen Präsidenten sprach Andres López seinem Vorgänger Benedikt Storz großen Dank aus für seine geleitete Arbeit in den vergangenen Jahren. Auch, dass jetzt ein großer Anfang und einige Aufgaben vor dem Fanclub liegen: Dorffest 2022, die neue Saison 22/23 im Fantreff, der Preisbinokel und Ausfahrten zu Heim- und Auswärtsspielen.

