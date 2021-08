1 Gründungsmitglieder Stefan Brausam (von links), Dragan Bauska, Benjamin Beck und sein Bruder Tobias Beck, bei dem als Leiter die Fäden zusammenlaufen. Foto: Wahl

Wenn Corona nicht wäre, würde der Fanclub des VfB das 25-jährige Bestehen feiern. In den zweieinhalb Jahrzehnten haben die Fans 435 Stadien in 54 Ländern besucht.

Bisingen/Albstadt - Auf dem Sportgelände des FC Steinhofen sollten die Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum stattfinden, als Sporttag für Jung und Alt mit einem Kinderprogramm. 130 Mitglieder hätten eine Einladung erhalten. Die "Old Soccer Rocker" waren auch schon bestellt, sollten am Abend den VfB-Fans musikalisch einheizen.

"Bedingt durch Corona und den damit zusammenhängenden Vorschriften und Auflagen ist alles ins Wasser gefallen", sagt Fanclub-Leiter Tobias Beck, der in Bisingen wohnhaft ist. Es sei zwar zu bedauern, dennoch sollen diese Festlichkeiten zum Jubiläum im kommenden Jahr nachgeholt werden. So auch der vorgesehene Ausflug an den Bodensee.

Mitglieder besuchen 54 Länder und 435 Stadien

Egal wo, wann und in welchem Wettbewerb der VfB Stuttgart 1893 spielt, die treuen "VfB-Fans Albstadt" unterstützen ihren Verein tatkräftig. Es ist einer der aktivsten Fanclubs innerhalb der Stuttgarter Fanszene, und bei allen internationalen Spielbegegnungen mit dabei. Wichtig ist, dass auch die Albstadt-Fan-Fahne mit dabei ist. Die Mitglieder des Clubs kommen aus Albstadt und der Region.

Der Albstädter Fanclub war eigentlich schon viel länger aktiv, jedoch vormals unter dem Namen "Sixpack United". 1996 kam dann die offizielle Registrierung, nicht zuletzt auch deshalb, weil Fan-Clubs bei Auswärtskarten bevorzugt werden. Die Ernennungsurkunde hängt bis heute im Stammlokal in Onstmettingen, wo auch Trikots namhafter VfB-Spieler zu sehen sind.

Der harte Kern der Fans kam in dem Vierteljahrhundert seit Bestehen in beachtliche 54 Länder in 435 Stadien. Die Meisterschaften des VfB wurden stets vor Ort erlebt und gefeiert. Gereist sei man mit Autos, Bus und Sonderzügen und auch mit Schiff und Flugzeug. Hinzu kommen die vielen Länder, die ebenfalls besucht wurden, sowohl mit dem VfB als auch mit der Nationalmannschaft.