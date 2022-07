1 Der Vorstand um den Vorsitzenden Norbert Swoboda (rechts) kümmert sich um die Belange des VfB-Fanclubs Schwarzwald-Eschach. Foto: Ruoff/Verein

Der Nichtabstieg des VfB Stuttgart in letzter Minute und corona-bedingt wenige Aktivitäten: Das Jahr des VfB-Fanclubs Schwarzwald-Eschach hatte Höhen und Tiefen.















Aichhalden/Eschbronn - 2017 gegründet hat sich der VfB-Fanclub Schwarzwald-Eschach kürzlich zu seiner nunmehr fünften Hauptversammlung im Gasthaus Adler in Aichhalden getroffen. Vorsitzender Norbert Swoboda begrüßte dazu 20 Mitglieder.

Er erinnerte an das "sportlich recht schwierige VfB-Jahr mit Hoch und Tiefs", das am Ende "quasi in letzter Minute mit dem Erreichen des so wichtigen Klassenerhalts endete". Sein Dank galt dem gesamten Vorstand und besonders Kassierer Bernd Müller sowie Schriftführer Uli Ruoff.

238 Heimspielkarten organisiert

Letzterer hatte wegen des erneuten Corona-Jahrs leider von recht wenigen Aktivitäten des VfB-Fanclubs berichten, bedauerte er. Immerhin: Viele Mitglieder hätten die Heim- und Auswärtsspiele des Stuttgarter Bundesligisten besucht. So wurden 60 Karten für die Auswärtsspiele und 238 Karten für die Heimspiele organisiert, lautete Ruoffs Bilanz. Der Stadionbesuch war ab dem 27. Spieltag wieder wie vor Corona und bei vollen Stadien möglich, erinnerte er. Zum letzten Spiel daheim gegen den 1. FC Köln organisierte der Verein einen Bus nach Stuttgart. 40 Fußballfans waren dabei und "sahen wahrlich ein Herzschlagfinale" mit dem Happy End "Klassenerhalt" für den VfB.

Dank eines örtlichen Modegeschäft freuten sich die Fanclub-Mitglieder über ihre "tolle Fanbekleidung", die um neue Sweat-Jacken erweitert wurde.

Gute Kassenlage und steigende Mitgliederzahl

Kassierer Bernd Müller berichtete von durchweg guten Zahlen: So sei der Kassenstand "sehr positiv" und auch die Mitgliederzahl sei gestiegen. Inzwischen zählt der Fanclub laut Mitteilung 115 Mitglieder. Er hatte sich die Mühe gemacht, zu ermitteln, aus welchen Orten jeweils wie viele Mitglieder kommen. Spitzenreiter ist Eschbronn mit 42 Mitgliedern.

Keine Änderung im Vorstand

Michael Lehrer, Aichhaldens Bürgermeister und ebenfalls Vereinsmitglied, leitete die anstehenden Wahlen. Dabei wurden Norbert Swoboda aus Lauterbach als Vorsitzender und Bernd Müller aus Locherhof als Kassierer für jeweils zwei Jahre wiedergewählt.

Weihnachtsfeier fest eingeplant

Neben den wieder anstehenden Besuchen der Heim- und Auswärtsspiele in der kommenden Saison ist auch am Freitag, 9. Dezember die Weihnachtsfeier im Gasthaus Wehle in Dunningen als Abschluss des Jahres fest eingeplant.