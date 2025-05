Der VfB Stuttgart steht nach knapp zwölf Jahren wieder im DFB-Pokalfinale. Am Samstag, 24. Mai, treffen die Jungs aus Cannstatt im Berliner Olympiastadion ab 20 Uhr auf Arminia Bielefeld.

Walter Schäfer (68 Jahre alt) und Walter Mayer (71 Jahre alt) aus Oberdigisheim – beide sind leidenschaftliche Fans des VfBs und Mitglied im Schörzinger VfB-Fanclub – Schäfer erst seit rund zehn Jahren, Mayer bereits seit einigen Jahrzehnten. Die beiden Walters hatten Glück und über den Fanclub Tickets für dieses geschichtsträchtige Spiel ergattert.

Doch wie kommen die beiden „Walters“ nach Berlin? Weil die Fahrt mit dem Zug von der Alb nach Berlin eine zeitaufwändige Angelegenheit ist, entschieden sie sich für eine ihrer Meinung nach stressärmere Anfahrtsweise. Am kommenden Samstag schwingen sich die beiden Männer auf ihre Fahrräder und legen damit den Weg zum Olympiastadion zurück.

Sieben Tage unterwegs

Sieben Tage haben sie für die rund 700 Kilometer lange Strecke eingeplant. Start ist am Samstagmorgen in Oberdigisheim, am Freitagabend vor dem Spiel möchten die Radler beim Olympiastadion ankommen. Dort, so hoffen sie, werden sie auf einige Bekannte aus dem VfB-Fanclub Schörzingen treffen. Eine App hat ihnen die besten Radwege nach Berlin herausgesucht, jede Tagesetappe umfasst um die 100 Kilometer. Zwar werde die Fahrt nach Berlin durchaus eine sportliche Herausforderung, erwarten sie, doch keine, welche die beiden Fußballfans nicht gewohnt sind.

Schäfer sieht sich zwar als Freizeitradler, doch er hat im Urlaub gemeinsam mit seiner Ehefrau bereits ähnlich lange Fahrradtouren gemeistert. Gemeinsam haben die Namensvettern bisher lediglich Sonntagsausfahren unternommen, doch auch diese hatten es teilweise in sich.

Kein Zelt dabei

Der Wetterbericht für die kommende Woche sagt ideales Fahrradwetter voraus, doch sind sie für alle Wetterkapriolen gerüstet und auch Werk- und Flickzeug für mögliche Pannen wird eingepackt.

„Am wichtigsten sind die Eintrittskarten ins Stadion“, sagt Walter Schäfer im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Zelt lassen sie allerdings zu Hause. „Wir schauen unterwegs spontan, wo wir unterkommen werden“, meint Schäfer.

Unterwegs Spendensammeln

Die Aufmerksamkeit, die Schäfer und Mayer durch ihr Vorhaben erhalten, möchten sie für den guten Zweck nutzen: Gemeinsam mit dem Schörzinger Fanclub-Vorsitzenden Alexander Saar haben sie unter dem Titel „Walter und Walter on Tour“ eine Spendenaktion zugunsten der Nachsorgeklinik Tannheim im Schwarzwald-Baar-Kreis ins Leben gerufen. Dort können sich Familien mit krebs-, herz- und mukoviszidosekranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erholen.

25 Cent pro Kilometer

Die ersten 343 Euro hat der Schörzinger Fanclub selbst in den Sammeltopf gesteckt – 25 Cent je gefahrenen Kilometer. Bis Donnerstagnachmittag – und das noch bevor die beiden sich auf den Weg gemacht haben – sind auf der Online-Plattform „Gofundme“ gut 1900 Euro von 70 Spendern eingegangen, darunter einige von Mitgliedern des VfB-Fanclubs. Schäfer zeigt sich vor der Fahrt gerührt über so viel Zuspruch: „Wir wissen, dass das Geld in Tannheim gebraucht wird“, meint Schäfer.

Eindrücke auf Instagram

Je näher die Abfahrt rückt, desto größer ist die Vorfreude der beiden Fußballfans. „Das wird ein tolles Erlebnis, quer durch Deutschland zu fahren!“

Während sie sich für die Hinfahrt gegen den Zug entschieden haben, lassen sie sich am Sonntag nach dem Pokalspiel doch gerne in die Sitze eines ICE fallen. Und im Idealfall, so hoffen die beiden VfB-Anhänger, mit dem DFB-Pokalsieg in der Tasche.

Auf ihrem Instagramkanal mit dem Namen „walters.on.tour“ teilen Walter Schäfer und Walter Mayer Eindrücke von ihrer Fahrradtour nach Berlin.