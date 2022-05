2 Ein ganz besonderer Augenblick: Alexa, die älteste Tochter von Fanclub-Chef Tommy Geiger, nimmt vor dem Spiel von VfB-Präsident Claus Vogt das "Jubiläums-T-Shirt" entgegen. Foto: Geiger

Was für ein Tag für die Schörzinger VfB-Fans: Die Stuttgarter haben am Samstag quasi in letzter Minute den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Mehr noch: Während des Spiels entrollten die Schörzinger ein riesiges Banner, und VfB-Präsident Claus Vogt überreichte ein Jubiläums-T-Shirt.















Schömberg-Schörzingen - Einen grandiosen Tag haben die Mitglieder des Schörzinger VfB-Fanclubs "Bis zum bitteren Ende" am Samstag in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart erlebt. "Es war ein gigantisches Spiel, das uns aber auch viele graue Haare gekostet hat. Die Stimmung war von Anfang an toll", blickt Fanclub-Vorsitzender Tommy Geiger auf das Fußballspektakel zurück. Die Stuttgarter hätten Dampf gemacht und das Spiel eigentlich schon in der ersten Halbzeit gewinnen müssen. "Wir haben viele Chancen vergeben, und dann fiel auch noch der Führungstreffen für Hertha. Da haben schon einige gezweifelt, ob es noch klappen wird."