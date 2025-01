Podcast zum VfB Stuttgart Souveräner Sieg bei Slovan – mutig nach Mainz

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 329. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Carlos Ubina über den Sieg in Bratislava und das Spiel in Mainz.