VfB Cresbach/Waldachtal: Bei Hüttengaudi gibt es erstmals einen Fassanstich

Jung und Alt waren zahlreich der Einladung des VfB Cresbach/Waldachtal zum Besuch einer Hüttengaudi in der Vereinssporthalle gefolgt.

Diese hatten fleißige Hände zur VfB-Alm umfunktioniert. Eine abgehängte Stoffdecke mit blauweißem Kranz gehörte ebenso zur Deko wie blauweiß karierte Tischsets und Wimpel. Nicht nur brennende Kerzen auf den Tischen und dort platzierte Sonnenblumen sorgten für eine angenehme Atmosphäre, sondern auch rustikale Stehtische, einige aus Paletten gebaut und ein Sofa aus Strohballenund Tüchern. Eine Aperol-Bar mit Holzverkleidung lud zum Verweilen.

Bürgermeisterin Grassi schwingt den Holzhammer Erstmals bei einer Cresbacher Hüttengaudi wurde ein Bierfass angestochen. Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi schwang hierbei routiniert den Holzhammer und setzte mit wenigen Schlägen den Zapfhahn an die richtige Stelle. Beim Füllen der Bierkrüge halfen Ortsvorsteher Gebhard Weißgerber und VfB-Chef Klaus Ziefle.

Eine Reihe von Gästen freute sich über die „Happy Hour“, in der es die Getränke zum halben Preis gab. Auch gegen den Hunger war vorgesorgt. So konnte man zwischen einem saftigen Hüttenburger, einer Currywurst oder einer überbackenen Brezel wählen.

Tanzen macht Spaß. Foto: Karl Hackstock

Als nach dem Fassanstich die Band „Nightlife“ lautstark zu spielen anfing, begannen nur wenige Personen zu tanzen. Einige Songs und eine Schunkelrunde später waren die Anwesenden aber auf Betriebstemperatur gebracht und füllten dann nicht nur die Tanzfläche, sondern bewegten sich auch an sonstigen freien Plätzen zur Musik. Die Stimmungskurve stieg steil an, man sah viele fröhliche Gesichter und bei bekannten Liedern wurde kräftig mitgesungen.

Schon im Vorfeld hatte sich das Organisationsteam, dem Verena Bossert, Bärbel Möhrle, Stefan Schittenhelm, Katja Völker und Klaus Ziefle angehörten, zusammengesetzt und den Ablauf der Veranstaltung durchgeplant.

AH-Mannschaften der VfB Kickers gewinnt

Am späten Samstagnachmittag hatte auf dem Cresbacher Sportplatz noch ein Fußballspiel stattgefunden. Dabei traten die AH-Mannschaften der VfB Kickers Waldachtal und der SG Hallwangen gegeneinander an. Nachdem das Heimteam im Jahr zuvor gegen den gleichen Gegner deutlich verloren hatte, konnte es nun einen 3:1 Erfolg für sich verbuchen. Erich Beutler war Schieri.