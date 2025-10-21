VfB Cresbach/Waldachtal: Bei Hüttengaudi gibt es erstmals einen Fassanstich

Jung und Alt waren zahlreich der Einladung des VfB Cresbach/Waldachtal zum Besuch einer Hüttengaudi in der Vereinssporthalle gefolgt.
Diese hatten fleißige Hände zur VfB-Alm umfunktioniert. Eine abgehängte Stoffdecke mit blauweißem Kranz gehörte ebenso zur Deko wie blauweiß karierte Tischsets und Wimpel. Nicht nur brennende Kerzen auf den Tischen und dort platzierte Sonnenblumen sorgten für eine angenehme Atmosphäre, sondern auch rustikale Stehtische, einige aus Paletten gebaut und ein Sofa aus Strohballenund Tüchern. Eine Aperol-Bar mit Holzverkleidung lud zum Verweilen.