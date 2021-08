1 Der VfB Bösingen (weiße Trikots) will ordentlich dagegenhalten, damit man nicht mit leeren Händen vom Gastspiel beim SSC Tübingen zurückkehrt. Foto: Müller

SSC Tübingen – VfB Bösingen (Sonntag, 15 Uhr) (hor). Aufgalopp für den VfB auf dem Tübinger Nordberg in Waldhausen: Ein gefährlicher Stolperstein wartet auf das Team von Trainer Peter Leopold, der allerdings eine klare Marschroute vorgibt: "Wir wollen gewinnen und die ersten drei Punkte holen."

Die wären gut für die Stimmung und das Selbstbewusstsein. Es wird jedoch kein Selbstläufer oder Spaziergang obwohl der Multi-Kulti-Club aus der Unistadt in der abgebrochenen letzten Runde nach zwölf Spieltagen ohne Sieg mit nur zwei Punkten und 39 Gegentoren Letzter war.

Der VfB Bösingen dort am 1. Spieltag Dank dreier Tore binnen zehn Minuten direkt vor und nach der Pause 3:1 gewann. "Sie sind unberechenbar, immer eine kleine Unbekannte. Der SSC um Trainer Jonathan Annel hat einen großen Kader und hatte gute Ergebnisse in der Vorbereitung", zeigt VfB-Trainer Leopold auf. Sechs Tests ohne Niederlage, dazu zwei Pokalrunden, in denen man dem Verbandsligisten VfL Sindelfingen erst nach Verlängerung unterlag (2:4). "Bei denen hat sich nicht viel verändert, auf dem kleinen Kunstrasen wird fast jede Aktion gefährlich und jeder Pass zu einem Zweikampf. Dort werden wir nicht nur mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen, sondern über den Kampf, müssen konzentriert immer auf der Hut sein."

Motiviert nach Tübingen

Bösingens Coach hat aus dem 3:5 in Darmsheim und dem 1:3 gegen Bad Dürrheim seine Lehren gezogen: "Die Köpfe und Beine waren platt. Deswegen haben wir im Training diese Woche die Belastungssteuerung so gewählt, dass die Jungs wieder in alter Frische und motiviert in Tübingen auflaufen." Allerdings hebt er warnend den Zeigefinger: "Im Defensivverhalten müssen wir hinten strukturierter, gestaffelter absichern."

Personell kann Leopold bei seinem großen Kader fast aus dem Vollen schöpfen. Fehlen werden David Kopf sowie Simon Jauch (beide im Urlaub). Ein Fragezeichen steht allerdings hinter Kapitän Philipp Haaga: "Er hat eine Entzündung im Sprunggelenk und kann leider nicht ohne Schmerzen spielen. Ein wichtiger Spieler für uns, der auf dem Platz präsent ist und die Ansagen macht."

Dafür sieht der Bösinger Trainer mit Optimismus auf den Start, weil er in der Vorbereitung positiv gesehen hat, "dass wir wie gegen Holzhausen zu bärenstarken Leistungen in der Lage sind, wenn alle mental und körperlich mit vollem Einsatz diszipliniert bei der Sache sind."