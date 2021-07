1 Der VfB Bösingen (Torsten Müller, rechts, im Hintergrund Marius Beiter) will in Darmsheim seiner Favoritenrolle gerecht werden und in die dritte Pokalrunde einziehen. Foto: Müller

Nach dem Coup unter der Woche mit dem 3:1-Sieg gegen den Verbandsligisten FC Holzhausen geht es für den VfB nun ohne Verschnaufpause in die dritte Pokalpartie binnen acht Tagen.

TV Darmsheim – VfB Bösingen (Samstag, 15.30 Uhr).

Das Ziel ist für Peter Leopold optimistisch und selbstbewusst formuliert: "Wir wollen so lange es geht im Wettbewerb dabei bleiben und in Darmsheim gewinnen." Leopold erwartet allerdings „ein völlig anders Spiel als gegen Holzhausen. Wir sind sicherlich leichter Favorit und nehmen diese Rolle an, allerdings ist es immer schwer dort zu spielen. Es wird nicht einfach werden. Da brauchen wir sicherlich Geduld."

Die hatte der VfB Bösingen trotz 0:1-Pausenrückstand gegen den Verbandsligisten am Mittwoch Abend in den zweiten 45 Minuten. Nun könnte der frühere Pokalschreck in dieser Runde wieder einmal zuschlagen. "Es ist immer lukrativ in die 4. Runde zu kommen, denn da winkt dann im ganzen WFV-Gebiet eventuell ein ganz dicker Fisch", träumen die Bösinger (noch) nicht vom SSV Ulm, der TSG Balingen oder anderen Regional- und Oberliga-Kalibern.

"Wir dürfen den TVD nicht unterschätzen, zumal bei uns die letzten 14 Tage der Vorbereitung durch die vielen Urlauber etwas holprig verlaufen sind", konzentriert sich Leopold indes auf den Konkurrenzkampf im Kader. "Für die Runde haben wir sicherlich einen großen, breiten Kader mit über 20 Spielern, sehr vielen Alternativen durch verschiedene Spielertypen", zeigt Leopold auf, dass er zusammen mit seinem Co-Trainer Felix Hodruss durch die jüngsten Pokalsiege längst eine "besondere Begeisterung vernommen hat. Wir kommen in einen Flow", hoffen beide, dass die Pokal-Reise weitergeht.

Gastgeber TV Darmsheim um Trainer Marcel Lindner gewann die ersten beiden Runden wie der VfB ebenfalls daheim gegen den GSV Maichingen (1:0) und FC Gärtringen (2:0). Mit Spielern wie dem Ex-Trossinger und Bad Dürrheimer Felix Raith verlor der Club aus dem Sindelfinger Umland kein einziges der sieben Juli-Testspiele.VfB Bösingen – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). Da viele Urlauber am Wochenende zurückkehren, hat Leopold das Testspiel gegen den südbadischen Landesligisten im Plan gelassen. "Da können sich die Spieler zeigen, die die Woche über nicht da waren. Es ist ein guter Test, eine Trainingseinheit mehr in der wir die pausierenden Spieler richtig rannehmen werden", so der ehrgeizige VfB-Trainer zur anstehenden Doppelbelastung seines Kaders, die ihm die letzten spielerischen und taktischen Erkenntnisse für den Feinschliff zum Rundenstart am 8. August beim SSC Tübingen geben soll.