VfB beim SSV Jahn Regensburg: Rotieren und gewinnen – wie sieht Hoeneß’ Pokal-Plan aus?

12 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß freut sich auf das Pokalspiel in Regensburg. Wie wird er aufstellen? Darauf schauen wir in unserer Bildergalerie. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart spielt am Dienstagabend beim SSV Jahn Regensburg um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Trainer wird einigen Spielern eine Pause gönnen. Wie sehr wird er rotieren?









Der Trainer des Gegners bediente am Montag die Klischees. „In einem Pokalspiel ist alles möglich“, sagte Andreas Patz, „es sind 90 Minuten, vielleicht auch länger.“ Der Trainer des SSV Jahn Regensburg verspricht dem VfB Stuttgart an diesem Dienstag (18 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals also einen großen Kampf – und will zudem sagen: Was ansonsten bisher in der Saison passiert ist, muss an diesem Abend nicht entscheidend sein. So sieht das auch Sebastian Hoeneß.