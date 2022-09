12 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo erwartet eine offensivstarke Frankfurter Eintracht. Auf welche Spieler wird er voraussichtlich in der ersten Elf setzen? Das sehen Sie in unserem Startelf-Tipp in der folgenden Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim VfB Stuttgart deutet sich vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt an diesem Samstag eine Änderung in der Anfangsformation an. Wir zeigen, wie die erste Elf aussehen könnte.















Im siebten Anlauf soll er endlich gelingen, der erste Sieg des VfB Stuttgart in dieser Bundesliga-Saison. Mit Eintracht Frankfurt gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena ein offensivstarkes Team, das bislang die fünftmeisten Tore (11) in der Liga erzielt hat.

„Sie haben viel Wucht und Power“, sagt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, „das ist eine sehr starke Mannschaft, die zu Recht in der Champions League spielt.“ Frankfurt-Coach Oliver Glasner warnt seinerseits vor dem VfB: „Ihre bisherigen Ergebnisse passen nicht zu ihren Leistungen. Sie hätten das eine oder andere Spiel gewinnen können.“

Tiago Tomás droht zunächst die Bank

Weiterhin verzichten muss Matarazzo auf Rechtsaußen Josha Vagnoman. Der wäre zwar nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt, fällt nun aber wegen eines Knochenödems am Mittelfuß aus. Vieles spricht dafür, dass Chris Führich seine Position auf der rechten Seite wie schon nach seiner Einwechslung vergangene Woche beim FC Bayern einnimmt.

„Chris hat einen guten Eindruck hinterlassen in München und viel Energie reingebracht“, sagt Matarazzo. Silas Katompa würde dann in den Sturm rücken, Tiago Tomas droht nach zuletzt durchwachsenen Leistungen zunächst die Bank.