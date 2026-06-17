Veteranentag in Donaueschingen: So beteiligen sich die Reservisten des Jägerbataillons 292

Ein Familien- und Informationstag in Donaueschingen ist eine Anerkennung für den Dienst bei der Bundeswehr. Niedereschach unterstützt die Aktion als Patengemeinde der vierten Kompanie.
Zum zweiten Mal feiert Deutschland Mitte Juni den nationalen Veteranentag. Dieser beruht auf einem Beschluss des Deutschen Bundestages und wird von der Bundesregierung ausgerichtet. Er soll die Leistungen aller ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten würdigen – und das Band zwischen ihnen und der Gesellschaft stärken.