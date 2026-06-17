Veteranentag in Donaueschingen: So beteiligen sich die Reservisten des Jägerbataillons 292

Ein Familien- und Informationstag in Donaueschingen ist eine Anerkennung für den Dienst bei der Bundeswehr. Niedereschach unterstützt die Aktion als Patengemeinde der vierten Kompanie.

Zum zweiten Mal feiert Deutschland Mitte Juni den nationalen Veteranentag. Dieser beruht auf einem Beschluss des Deutschen Bundestages und wird von der Bundesregierung ausgerichtet. Er soll die Leistungen aller ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten würdigen – und das Band zwischen ihnen und der Gesellschaft stärken.

Der Veteranentag ist kein gesetzlicher Feiertag, sondern ein Gedenktag. Wenn der 15. Juni – wie 2026 – auf einen Werktag fällt, finden die Veranstaltungen und Familienfeste am Wochenende davor oder danach statt. Der nationale Veteranentag 2026 steht unter dem Motto „Veterans, Family & Friends“.

Damit rückt der Tag nicht nur die Veteraninnen und Veteranen der Bundeswehr in den Mittelpunkt, sondern auch die Menschen an ihrer Seite: Familie, Freundinnen und Freunde tragen oft im Hintergrund dazu bei, dass Dienst und Einsatz überhaupt erst möglich sind – durch Unterstützung, Verständnis und Zusammenhalt.

Der Veteranentag würdigt also auch sie und lädt alle dazu ein, Veteraninnen und Veteranen gemeinsam mit deren Familien und Freundeskreisen zu feiern, ihnen zu begegnen. Zum zweiten Mal nach 2025 wird nun also der Tag gefeiert. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt dazu: „Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben, und die ihr Leben für unser Land einsetzen.“

Vielfältige Veranstaltungen

Von Nord nach Süd, von Ost nach West: Mitte Mai laden Länder, Städte und Kommunen, Veteranenverbände, Einheiten der Bundeswehr, aber auch viele weitere Institutionen und die Kirchen zu vielfältigen Events ein – von Gottesdiensten und Radtouren über Spendenmärsche oder -läufe bis zu verschiedenen Gesprächsformaten und fröhlichen Festen für die ganze Familie.

Bei einem Tag der offenen Tür haben die Donaueschinger Soldaten der Bevölkerung im vergangenen Jahr Einblick in ihren Alltag gegeben - mit dabei ein paar junge Rekruten auf dem Exerzierplatz kurz vor dem Gelöbnis. Foto: Thomas Wuttke

Im Schwarzwald-Baar-Kreis organisiert die Reservistenkameradschaft Donaueschingen gemeinsam mit dem Jägerbataillon 292, das zur Deutsch-Französischen Brigade gehört und in Donaueschingen stationiert ist, eine umfangreiche Veranstaltung.

Die Reservistenkameradschaft Donaueschingen wurde im Januar 1966 als Verein gegründet und hat heute ungefähr 130 Mitglieder. Derzeitiger Vorsitzender ist Michael Heinemann. Der Verein bietet seinen Mitgliedern Veranstaltungen rund um die Bundeswehr. Dazu gehören politische Bildungsprogramme sowie Treffen und Übungen mit den aktiven Soldaten des Jägerbataillons 292.

Ein Stück Anerkennung

Alexander Klein vom Vorstand berichtet, man fühle sich geehrt, dass durch die Einführung eines nationalen Veteranentages die Veteranen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und dadurch für ihre Verdienste Anerkennung erfahren. Man habe auch schon immer gute Beziehungen zur Stadt Donaueschingen, die regelmäßig gepflegt würden.

Die regionale Veranstaltung für den Schwarzwald-Baar-Kreis wird am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 18 Uhr, in der Eschachhalle in Niedereschach stattfinden. Die Gemeinde Niedereschach ist seit 1976 die Patengemeinde der 4. Kompanie, und man hat im März dieses Jahres schon das 50-Jahr-Jubiläum zusammen gefeiert.

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Im Laufe des Tages soll Vielfältiges geboten werden. Militärische Bundeswehrfahrzeuge, Fahrzeuge und Material der vierten Kompanie des Jägerbataillons 292 und eine Auswahl an US-Oldtimern. Die Feldküche wird die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen und für die Kinder ist ein Schminkstand vorgesehen.

Fahrzeuge und US-Oldtimer

Die Veranstalter präsentieren sich und ihre Angebote jeweils an Info-Ständen. Ein besonderes Angebot soll ein Infostand der psychosomatischen Suchtselbsthilfe der Bundeswehr sein. Die Suchtselbsthilfe Bundeswehr ist aus einem Kreis von Freiwilligen entstanden. Bei der Psychosozialen Kameradenhilfe handelt es sich um ein Netzwerk des Reservistenverbandes zur Unterstützung von einsatzgeschädigten Reservistinnen und Reservisten und deren Familien.

Die PSKH-Beauftragten stehen dabei als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen die Betroffenen, indem sie sie an geeignete Anlaufstellen innerhalb und außerhalb der Bundeswehr verweisen. Es soll allen Betroffenen und deren Angehörigen durch ein niedrigschwelliges Angebot Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden.

Deutsch-Französische Brigade

Die Deutsch-Französische Brigade wurde 1989 gegründet und ist eine einzigartige binationale Militäreinheit. Sie setzt sich aus deutschen und französischen Truppen zusammen und symbolisiert die enge Zusammenarbeit beider Nationen. Neben Einsätzen im Kosovo, in Afghanistan und Mali stellt sie regelmäßig Kräfte für internationale Missionen bereit. Durch gemeinsame Ausbildung und Übungen trägt die Brigade maßgeblich zur Einsatzbereitschaft der Nato und EU bei – und ist ein gelebtes Beispiel europäischer Verteidigungspolitik.