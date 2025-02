Die Vesperkirche ist ein unglaubliches Netzwerk von Menschen und Organisationen, die sich in dem großen Sozialprojekt engagieren. So gestalteten nun Schüler und Lehrer der Musikschule Nagold ein Benefizkonzert im Rahmen von „Vesperkirche am Abend“.

Die Eröffnung wurde gleich mit großem Engagement von der Bläserklasse 4 in Kooperation mit dem Musikverein Emmingen unter Leitung von Susanne Kalmbach vorgetragen: Acht Kinder in grünen T-Shirts brachten mit vier Trompeten, drei Klarinetten und Euphonium den gefüllten Saal gleich mal so richtig in Stimmung.

Im abwechslungsreichen Programm folgte ein Duo für Klavier zu vier Händen, nach einem Flötenduett ein Duo für Klarinette und Klavier. Einige der Vortragenden waren beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich und wurden zum Landeswettbewerb weitergeleitet. So die Flötistin Anna Keller, die das atemberaubende „Orange Dawn“ von I. Clarke zusammen mit ihrer kongenialen Pianistin Estera Priala in den Raum zauberte. Ebenso das Harfenduo Fiona Hallenleben und Lilly Keim, die mit Griegs Morgenstimmung und Stadlers „Preselie Skies“ das Publikum in andere Sphären spielten.

Spritzige Standards werden fetzig dargeboten

Das Saxofon war das am häufigsten vertretene Instrument – im Duo, Trio und Quartett mit und ohne Klavier musizierte Ralf Gundel mit vier seiner Schüler spritzige Standards fetzig dargeboten. Das Schlagzeugtrio mit Thomasz Klammer und zwei seiner Schüler zelebrierte erst mit Bongos und dann mit den Snares ein Feuerwerk von unterschiedlichen Rhythmen und Sounds.

Nach diesen musikalischen Leckerbissen gab es für die 45 musizierenden Schüler und Lehrer sowie die Besucher ein dreigängiges Abendmenü vom Vesperkirchenteam. Die Pause wurde für vielfältige Gespräche zwischen Publikum und Musizierenden genutzt „gemeinsam an einem (Steh-)Tisch“, dem Motto der Vesperkirche.

Zahlreiche zuhörer lauschten den Darbietungen Foto: Fritsch

Im zweiten Teil des Konzerts begleitete nach einigen Instrumentalduos Reiner Hiby einige seiner Gesangsschülerinnen mit Stücken aus verschiedenen Musicals. Am Ende waren alle erfüllt von dem schönen Abend für Leib und Seele.

Der Leiter der Musikschule Christian Pöndl bedankte sich für diesen außergewöhnlichen Rahmen dieses Podiums für die jungen Musikerinnen, welche hier eine Bühne für ihr Können im einmaligen Vesperkirchenambiente haben – und schloss eine Wiederholung in der nächsten Vesperkirche nicht aus.