Vesperkirche in Nagold: „Genau das, was die Gesellschaft braucht“

1 In der Vesperkirche dreht es sich nicht nur um das Essen: Fast schon wichtiger sind menschliche Nähe und die Gespräche. Foto: Aleksandar Mitrevski

Gutes Essen zum kleinen Preis und ein geselliges Beisammensein für alle Menschen: Beides ist wieder in der Vesperkirche geboten, die nun zum elften Mal in Nagold stattfindet. Schon am zweiten Tag ist mächtig was los in den Räumlichkeiten der methodistischen Kirche. Ein Stimmungsbild bei Gespräch und Mittagessen.









Link kopiert



Die methodistische Kirche ist in diesen Tagen gefüllter als sonst, und die Menschen in den gelben Schürzen sind es, die dabei wohl die meiste Arbeit vor sich haben. Sie sind permanent auf Trab, jonglieren mit vollen Tablets, füllen die leeren Gläser in Windeseile nach, und wenn mal kurz Zeit für eine Verschnaufpause gegeben ist, setzen sie sich mit an die Tische, beteiligen sich an den vielen interessanten Gesprächen.