Vesperkirche in Horb: „Miteinander essen, reden, leben“ lautet das Motto

Im Horber Steinhaus werden ab Mittwoch, 14. Januar, wieder für eine Woche die Tische gedeckt. Am Samstag findet ein Musik- und Theaterabend statt.
Die Vorbereitungen für die 18. Horber Vesperkirche vom 14. bis 21. Januar 2026 laufen auf Hochtouren: Bevor sich die Türen des Steinhauses am Mittwoch, 14. Januar 2026, um 11 Uhr öffnen, gibt’s hier alle wichtigen Informationen zur Solidaritätswoche. Essen wird es an allen acht Tagen der Vesperkirche jeweils zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr gegen eine Spende geben.Für die Spende gilt das Motto „Jede/r gibt, was er kann“.