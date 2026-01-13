Vesperkirche in Horb: „Miteinander essen, reden, leben“ lautet das Motto

Im Horber Steinhaus werden ab Mittwoch, 14. Januar, wieder für eine Woche die Tische gedeckt. Am Samstag findet ein Musik- und Theaterabend statt.

Die Vorbereitungen für die 18. Horber Vesperkirche vom 14. bis 21. Januar 2026 laufen auf Hochtouren: Bevor sich die Türen des Steinhauses am Mittwoch, 14. Januar 2026, um 11 Uhr öffnen, gibt’s hier alle wichtigen Informationen zur Solidaritätswoche. Essen wird es an allen acht Tagen der Vesperkirche jeweils zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr gegen eine Spende geben.Für die Spende gilt das Motto „Jede/r gibt, was er kann“.

Willkommen sind bei der Vesperkirche alle. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Für die zweite Hälfte der Vesperkirche vom 18. bis 21. Januar werden noch Ehrenamtliche gesucht. Interessierte können sich beim Caritas-Zentrum in Horb telefonisch unter (07451) 5 51 40 melden.

Kuchenspenden

Wie jedes Jahr werden auch wieder täglich zehn Kuchen benötigt. Wichtig hierbei ist, dass in den Kuchen auf Sahne und Alkohol verzichtet wird. Die Kuchenspenden können beim Caritas-Zentrum angemeldet und während der Vesperkirche jeweils um 11 Uhr beim Organisationsteam abgegeben werden. Wieder einmal wird es im Rahmen der 18. Vesperkirche am Samstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr einen Kulturabend im Steinhaus geben.

Das Horber Improvisationstheater Improtent tritt am Samstag, 17. Januar, auf. Foto: Volker Schmid

Das Horber Improtheater „Improtent“ will das Publikum mit einem Auftritt frei nach dem Motto „Eure Vorgaben – unsere Szenen“ begeistern. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom folkig-rockigen Unplugged-Sound des Horber Duos „Kieran’s Garden“. Jeder ist willkommen. Der Eintritt ist frei. Ein ökumenischer Gottesdienst zur Vesperkirche wird zudem am Sonntag, 18. Januar, um 10.30 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in Horb gefeiert.

Fahrdienst im Einsatz

Für Menschen, die keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, steht ein Fahrdienst zur Verfügung. Anmeldungen für Fahrten zur Vesperkirche sind täglich zwischen 9 und 14 Uhr telefonisch unter 0175/2 89 31 34 möglich. Wer die Vesperkirche mit einer Spende unterstützen will, kann diese auf das Konto der Horber Vesperkirche (Katholisches Dekanat Freudenstadt, Volksbank Nordschwarzwald, IBAN: DE 0464 2910 1000 2457 0001 BIC: GENODES1FDS) überweisen. Bei Beträgen über 300 Euro kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Weitere Informationen gibt es bei Michael Vogelmann, Fachleitung der Caritas, unter 07031/64 96 21.