Vesperkirche in Calw: Bis zu 900 Essen am Tag – so viele wie noch nie

Rund 580 Gäste pro Tag kamen dieses Jahr zusammen, um gemeinsam zu essen und sich auszutauschen.
Eine klare Entwicklung zeigte sich bei den Gästezahlen: Rund 580 Menschen pro Tag besuchten die Vesperkirche. Zusätzliche Tische und ein Außenbereich halfen, die große Nachfrage zu bewältigen. Durch das warme Wetter wurde auch der Außenbereich gut angenommen.Um den Andrang zu stemmen, waren mehr als 500 Helfer im Einsatz – darunter 260 Ehrenamtliche und 250 Jugendliche. Zudem sorgten 60 Kuchenbäcker täglich für ein großes Buffet.