Vesperkirche in Calw 2021 wird wohl alles anders

Viel mehr als Nahrungsaufnahme

Den Geist dieser besonderen Veranstaltung möchten die Verantwortlichen aber dennoch auch 2021 nach draußen tragen. Schließlich geht es bei der Vesperkirche um viel mehr als Nahrungsaufnahme; tatsächlich steht der Gedanke der Gemeinschaft im Vordergrund – ein Zusammenkommen von Menschen jeder Schicht, Herkunft, Kultur oder Religion. Nahrung nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele.

Und so gibt es bereits Gedankenspiele, was stattdessen möglich wäre. "Statt ›Komm zur Vesperkirche‹ könnte es heißen ›Vesperkirche kommt‹", erzählt Raschko. "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich mit Vesperkirchentüten und viel Zeit im Gepäck auf und bringen die Vesperkirche zu den Menschen in die Häuser und Wohnungen. Bringen auch die Bereitschaft mit, für ein Schwätzchen über den Zaun, im Treppenhaus oder an der Haustür zur Verfügung zu stehen – selbstverständlich unter Corona-Bedingungen."

Eine besondere Herausforderung. Wie ein solches Konzept konkret aussehen könnte oder auch was den Menschen dann nach Hause gebracht wird, darüber werde im Vorbereitungskreis derzeit noch nachgedacht. Sicher scheint nur: Der Wille, die Vesperkirche in irgendeiner Form auch 2021 weiterzuführen, ist in jedem Fall da.

In Calw wird damit bislang ein anderer Kurs verfolgt als beispielsweise in Nagold. Wie in dieser Woche bekannt wurde, soll die achte Auflage der Nagolder Vesperkirche, die im kommenden Jahr stattgefunden hätte, nach jetzigem Stand komplett abgesagt werden. Ein Ersatzprogramm sei bislang noch nicht geplant, berichtete Peter Ammer vom Orga-Team. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, kleinere Aktionen zu organisieren, werde man das versuchen. Nach derzeitigem Stand setze sich der Vorstand im Frühjahr zusammen, um Weiteres zu planen.