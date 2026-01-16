Vesperkirche in Albstadt: Gemeinsam essen und miteinander sprechen

Bereits zum vierten Mal öffnet die Vesperkirche von 22. Februar bis 3. März im Ebinger Marienheim ihre Türen.
Als großes Begegnungsprojekt verschiedener gesellschaftlicher Schichten hat sich die ökumenische Vesperkirche im katholischen Gemeindehaus Marienheim in Ebingen etabliert. Die inzwischen vierte Auflage beginnt am Sonntag, 22. Februar, und endet am Dienstag, 3. März. Träger der Vesperkirche sind neben der evangelischen Kirchengemeinde Ebingen, der Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen und dem katholischen Dekanat Balingen, die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau sowie die Diakonische Bezirksstelle Balingen. Schirmherr ist Oberbürgermeister Roland Tralmer.