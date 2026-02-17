Vesperkirche in Albstadt: Einige Höhepunkte sind im Programm

„Miteinander. Essen. Reden. Leben“ heißt es wieder bei der Vesperkirche im Marienheim in Ebingen.
Die mittlerweile vierte Auflage der Albstädter Vesperkirche startet am kommenden Sonntag, 22. Februar. Los geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche ab 10.30 Uhr. Anschließend findet die offizielle Eröffnung im Marienheim statt. Bis zum Dienstag, 3. März, wird den Gästen dort immer von 11 bis 14 Uhr ein warmes Mittagessen geboten. Das Besondere: Die Mahlzeiten haben keinen festen Preis. Jeder gibt so viel er kann – auch wenn größere Spenden natürlich erwünscht sind.