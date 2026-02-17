Vesperkirche in Albstadt: Einige Höhepunkte sind im Programm

Die mittlerweile vierte Auflage der Albstädter Vesperkirche startet am kommenden Sonntag, 22. Februar. Los geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche ab 10.30 Uhr. Anschließend findet die offizielle Eröffnung im Marienheim statt. Bis zum Dienstag, 3. März, wird den Gästen dort immer von 11 bis 14 Uhr ein warmes Mittagessen geboten. Das Besondere: Die Mahlzeiten haben keinen festen Preis. Jeder gibt so viel er kann – auch wenn größere Spenden natürlich erwünscht sind.

Schirmherr der Veranstaltung ist erneut Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer, der bereits angekündigt hat, wieder selbst beim Servieren mitzuhelfen. Dazu gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm: Am Donnerstag, 26. Februar, findet ab 19 Uhr ein Kulturabend mit der schwäbisch-irischen Band „Finn Mc Cool“ bei freiem Eintritt statt. Es singen und spielen Ying Schütze-Huang, Frank Schrader, Jo Schmieg und Günter Neumann. Ihr Programm mit handgemachter Musik reicht weit über den keltischen Tellerrand hinaus – von der Alb, über die schottischen Highlands, durch die Appalachen bis in die Sümpfe von Louisiana und wieder zurück.

Ein weiterer Höhepunkt: Am Sonntag, 1. März, ab 18 Uhr gibt es ein Benefizkonzert zugunsten der Vesperkirche in der Kirche St. Josef mit dem Chor Effata unter der Leitung von Martin Wäschle.

Zum täglichen Mittagessen, das unter der Woche von der Firma Mey und an den Wochenenden vom Balinger Klinikum geliefert wird, gibt es Kaffee und Kuchen zum Nachtisch. Wer noch einen durchgebackenen Kuchen beisteuern möchte, kann sich nach wie vor beim Organisationsteam melden. Helfer rund um Abwasch, Service und Begrüßung seien zwischenzeitlich genügend gefunden, berichtet Diakon Michael Weimer.

Unter die Gäste mischen sich täglich auch Vertreter von Diakonie und Caritas. Wer Sorgen, Ängste und Nöte mit zur Vesperkirche bringt, kann sich vertraulich an das Fachpersonal wenden. So soll die vierte Albstädter Vesperkirche erneut zum großen Begegnungsprojekt werden.

Träger der Vesperkirche sind neben der evangelischen Kirchengemeinde Ebingen, der Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen und dem katholischen Dekanat Balingen, die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau sowie die Diakonische Bezirksstelle Balingen.