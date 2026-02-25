Vesperkirche Ebingen: Hier speist man in guter Gemeinschaft

Alt und Jung, Arm und Reich treffen sich jedes Jahr zur ökumenischen Vesperkirche im Marienheim in Ebingen.
Wann trifft man schon mal über 100 gut gelaunte Menschen auf einem Fleck? Wenn ökumenische Vesperkirche in Albstadt ist! Schon am Sonntag startete das Projekt mit rund 150 Besuchern in die neue Saison. „So viele Gäste hatten wir noch nie“, hieß es von Veranstalterseite. Am Montag, der sonst eher schlechter besucht sei, waren es noch stolze 120 Besucher, und auch am Dienstag hatten die Leute Mühe, ein freies Plätzchen im Saal des Ebinger Marienheims zu finden.