Vesperkirche Balingen: „Hier spürt und erfährt man, was Gemeinschaft bedeutet“

Die fünfte Auflage der Vesperkirche Balingen bietet mehr als ein Mittagessen: Im katholischen Gemeindehaus Heilig Geist treffen sich Menschen jeden Alters und jeder Herkunft.
Maria Bühler ist auf der Durchreise. Vor 45 Jahren hat sie in Balingen gelebt. Den Besuch in ihrer einstigen Heimatstadt beendet sie mit einem besonderen Erlebnis: „Wenn es die Vesperkirche nicht gäbe, dann wäre ich in irgendeinem Restaurant was essen gegangen. Und dann hätte ich allein an einem Tisch gesessen“, sagt sie. Über einen Flyer sei sie auf das Angebot im katholischen Gemeindehaus aufmerksam geworden. „Hier kam ich rein, wurde direkt freundlich begrüßt und esse jetzt mit netten Menschen zusammen.“