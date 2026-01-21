Vesperkirche Balingen: Helfer-Team steht bereit

„Miteinander. Essen. Reden. Leben.“ - so lautet das Motto der bald beginnenden fünften Auflage der ökumenischen Vesperkirche in Balingen. Vom 1. bis zum 11. Februar erwartet die Besucherinnen und Besucher wieder eine warme Mahlzeit sowie ein Ort der Begegnung im katholischen Gemeindehaus Heilig Geist. Kurz vor dem Start hat Dekanatsreferent Achim Wicker berichtet, wie die Vorbereitungen laufen und woran es noch fehlt.

„Bereits in der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass die Vesperkirche Begegnung schafft. Obdachlose sitzen neben Geschäftsleuten. Dieses Miteinander tut der Gesellschaft unheimlich gut“, sagte Wicker bei einem Vorbereitungsgespräch vor anderthalb Monaten. Damals war das Team noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern.

Mittlerweile haben sich genügend Personen gemeldet, das Helferteam ist vollständig. „Was aber noch fehlt, sind Kuchen“, meint Wicker. Die Initiatoren nehmen Kuchenspenden entsprechend noch dankbar entgegen. „Wer hier Interesse hat, kann sich gerne vorab bei uns melden unter der Nummer 07433/9 01 10 10.“

Gottesdienst zum Auftakt

Am Sonntag, 1. Februar, startet die Vesperkirche mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche, den Pfarrer im Ruhestand Ulrich Heinzelmann zusammen mit Wicker halten werden. Anschließend spricht OB Dirk Abel als Schirmherr ein Grußwort an die Anwesenden.

Aufgetischt wird dann aber auch noch: Am ersten Tag gibt es Kalbsrahmbraten mit Gemüse und Nudeln sowie eine vegetarische Alternative und eine Suppe. Die weiteren Gerichte verrät Wicker noch nicht, da dürfen sich die Besucher gerne überraschen lassen.

Eingeladen, das ist dem Dekanatsreferenten sowie dem ganzen Team besonders wichtig, ist jeder, der kommen möchte. „Die Vesperkirche lebt davon, dass jeder kommen kann, der möchte. Wir freuen uns darauf, viele Gäste empfangen zu dürfen.“