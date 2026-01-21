Vesperkirche Balingen: Helfer-Team steht bereit

Genügend Helferinnen und Helfer sind gefunden, an Kuchenspenden mangelt es noch.
„Miteinander. Essen. Reden. Leben.“ - so lautet das Motto der bald beginnenden fünften Auflage der ökumenischen Vesperkirche in Balingen. Vom 1. bis zum 11. Februar erwartet die Besucherinnen und Besucher wieder eine warme Mahlzeit sowie ein Ort der Begegnung im katholischen Gemeindehaus Heilig Geist. Kurz vor dem Start hat Dekanatsreferent Achim Wicker berichtet, wie die Vorbereitungen laufen und woran es noch fehlt.