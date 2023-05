Zu Gast in Seelbach Eine 17-jährige Artistin berichtet vom Leben in einem Zirkus

Am Seelbacher Ortseingang hat der „Circus Gebrüder Barelli“ sein großes Zelt aufgeschlagen. Unsere Redaktion hat eine junge Artistin gefragt, wie ihr Leben auf Achse aussieht. Ashley Barelli steht von Kindesbeinen an in der Manege.