Ölspur auf B 462 am Lichtspielhaus löst Feuerwehreinsatz aus

1 Eine Ölspur löste am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in Schramberg aus. Foto: Niklas Ortmann

Wegen einer Ölspur ist die Feuerwehr in Schramberg am Freitagabend ausgerückt. Durch den Einsatz kam es kurzzeitig zu Verzögerungen im Feierabendverkehr.









Weil Öl ausgelaufen war, musste die Feuerwehr am Freitag gegen 17.30 Uhr auf die B 462 in Schramberg an der Abzweigung zur Tiersteinstraße nahe des Lichtspielhauses ausrücken.