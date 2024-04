Streik bei der Telekom in Rottweil

1 In Rottweil wird gestreikt. Foto: Verdi Südbaden Schwarzwald

„Wehrt euch“ heißt es auf den Plakaten: Viele Streikende haben bei der Telekom in Rottweil die Tarifforderungen untermauert.









Als „starkes Signal“ bezeichnet die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft Verdi die Teilnahme an den Warnstreiks im Zuge der Tarifrunde. Auch in Rottweil (Bild) wurde gestreikt und ein lautstarkes Zeichen gesetzt: Knapp über 120 Personen haben laut Mitteilung von Verdi Südbaden Schwarzwald am Streik teilgenommen.