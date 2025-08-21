Verzögerte Müllabfuhr: Nur das Vorschreiben funktioniert – nicht nur im Zollernalbkreis

Langsam geht dem deutschen Bürger die Luft aus. Gebühren, Abgaben und Steuern werden ständig erhöht oder sogar neu erfunden. Inflation und Geldentwertung lassen Ersparnisse schrumpfen, und das kleine, oft mühsam und mit viel Fleiß erarbeitete Eigentum, sieht sich mit dem neu aufgelegten Lastenausgleichsgesetz konfrontiert. Der finanzielle Input des arbeitenden Bürgers in die Sozialsysteme befindet sich auf einem historischen Höchststand, dagegen sinken die tatsächlichen und zukünftig zu erwartenden Leistungen beständig. Trotz Rekordeinnahmen reicht das Geld der öffentlichen Verwaltung hinten und vorne nicht und es werden Schuldenberge in gigantischer Höhe aufgetürmt.

Scheinbar zur Aufgabenbewältigung haben sich die Verwaltungsorgane personell aufgebläht und platzen aus allen Nähten, und dennoch bedarf es reichlich oft zusätzlich externer Expertise, die auch noch teuer bezahlt werden muss. Und im Ergebnis holpern wir über kaputte Straßen, umfahren monatelang nicht enden wollende Baustellen, suchen den nicht vorhandenen, verspäteten oder gar ausgefallenen ÖPNV und stolpern beim Spaziergang durch den Ort über Mülleimer, die jetzt immer draußen stehen, weil keiner mehr weiß, wann die Abfuhr stattfindet. Auf Nachfrage beim Landratsamt, wann denn die am 13. August ausgefallene Leerung der Rest- und Biomüllbehälter in Winterlingen nachgeholt wird, gibt es die unklare Antwort: ab Montag, 18. August. Kann also auch Dienstag oder Mittwoch werden. Der Abfuhrkalender ist seit Monaten Makulatur, und man fragt sich nach der Belastbarkeit der vertraglichen Abmachungen zwischen Landratsamt und Entsorgungsunternehmen. Dabei haben wir doch alle die Müllgebühren im Voraus bezahlt.

Beim Vorschriftenmachen, beim Kontrollieren und Überwachen der Bürger sind unsere Exekutiven auf jeden Fall wesentlich konkreter. Das alles und die in der Sonne stehenden Mülleimer stinken gewaltig zum Himmel.

