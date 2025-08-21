Verzögerte Müllabfuhr: Nur das Vorschreiben funktioniert – nicht nur im Zollernalbkreis

Günter Hahn aus Winterlingen stört es gewaltig, dass für Bürger Kosten steigen, aber Leistungen zurückgehen oder schlechter werden – wie im Fall verzögerter Müllabfuhr.
Langsam geht dem deutschen Bürger die Luft aus. Gebühren, Abgaben und Steuern werden ständig erhöht oder sogar neu erfunden. Inflation und Geldentwertung lassen Ersparnisse schrumpfen, und das kleine, oft mühsam und mit viel Fleiß erarbeitete Eigentum, sieht sich mit dem neu aufgelegten Lastenausgleichsgesetz konfrontiert. Der finanzielle Input des arbeitenden Bürgers in die Sozialsysteme befindet sich auf einem historischen Höchststand, dagegen sinken die tatsächlichen und zukünftig zu erwartenden Leistungen beständig. Trotz Rekordeinnahmen reicht das Geld der öffentlichen Verwaltung hinten und vorne nicht und es werden Schuldenberge in gigantischer Höhe aufgetürmt.