So trainiert der Lahrer Box-Profi Vedat Denis während des Ramadans

Verzicht und Sport in Balance

1 Der Lahrer Boxer Vedat Deniz trainiert normalerweise dreimal am Tag. Während des Fastenmonats Ramadan hat er das Pensum etwas runtergefahren. Foto: Gieger

Als gläubiger Muslim fastet der Lahrer Vedat Deniz während des Ramadans. Für den Profiboxer ist das eine Herausforderung – denn Essen und Trinken sind von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang verboten. Unserer Redaktion hat er berichtet, wie er damit umgeht.









Als Profisportler ist es Vedat Deniz gewohnt, an seine körperlichen und mentalen Grenzen zu gehen. Dreimal am Tag trainiert der Lahrer Boxer für gewöhnlich, parallel arbeitet er bei der Firma „Vogel Bau“. Von morgens bis abends ist er unterwegs, Stress ist vorprogrammiert. Derzeit kommt für den 23-Jährigen eine weitere Herausforderung dazu. Denn der gläubige Muslim Deniz feiert den Fastenmonat Ramadan, der etwa vom 23. März bis zum 21. April (je nach Ort können die Zeiten für den Fastenmonat leicht variieren) geht. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang isst oder trinkt er in dieser Zeit nichts.