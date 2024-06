Verletzter Radfahrer wird nach Unfall in Haigerloch gesucht

1 Trotz seiner eigenen Verletzung hat ein Fahrradfahrer nach einem Unfall in Haigerloch die Flucht ergriffen. (Symbolbild) Foto: Kzenon/ Shutterstock

Nach einem verletzten Radfahrer fahndet derzeit die Verkehrspolizei Balingen.









Der Unbekannte war am Dienstag, gegen elf Uhr, in der Weildorfer Straße unterwegs. Hierbei prallte er vor Gebäude 14 mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo zusammen.