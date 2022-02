1 Spaß haben und unbefangen das Leben genießen nach der Pandemie: Das wollen endlich wieder die Kinder und Jugendlichen des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz) in Villingen-Schwenningen. Foto: sptmbr designagentur.

Clique weg, Familie weg, Selbstwertgefühl weg: Wie groß der Leidensdruck bei Kindern und Jugendlichen aus Heimen ist, das zeigt ein Filmprojekt des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz) VS.















Villingen-Schwenningen - Die 15-Jährige hat das Gefühl, dass "mich niemand mehr mag". Sheila (Namen von der Redaktion geändert), spricht das aus, was in vielen Kindern und Jugendlichen vor sich geht, die in einem Heim aufwachsen und über zwei Jahre hinweg teils völlig isoliert waren. In einem Filmprojekt des Kinder-und Familienzentrums VS (Kifaz) reden sie offen über ihre Emotionen in Coronakrisen-Zeiten: Über Entfremdung, Einsamkeit und kaum noch soziale Kontakte, "an dem man psychisch kaputt gehen kann". Kinder und Jugendliche gehören ohnehin generell zu den Verlierern der Krise.