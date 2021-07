1 Unser Bild zeigt Revierleiter Markus Haug wenige Monate nach seinem Antritt in Rottweil. Wie bekannt wurde, muss seine Position neu besetzt werden. Archiv-Foto: Otto Foto: Schwarzwälder Bote

Personalie: Weil übernimmt Posten kommissarisch

Polizeioberrat Markus Haug, seit vier Jahren Leiter des Reviers in Rottwei, wechselt an die Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen.

Rottweil (ala/pn). Er ist noch gar nicht so lange da und schon wieder weg. Polizeioberrat Markus Haug soll nicht mehr Leiter des Rottweiler Polizeireviers sein. Das ist aus Polizeikreisen durchgesickert. Über die Beweggründe ist bislang nichts bekannt. Beim Polizeipräsidium Konstanz hält man sich auf Nachfrage zunächst bedeckt, dementiert das Gerücht aber auch nicht und kündigt eine Pressemitteilung an.

In der steht dann, dass Haug an die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen geht – nach rund vier Jahren als Leiter des Polizeireviers Rottweil. Polizeioberrat Haug leitete das Rottweiler Revier seit Oktober 2017. Zuvor hatte er ein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster erfolgreich absolviert und sich damit für den höheren Polizeivollzugsdienst qualifiziert.

Als Dozent

Markus Haug, der aus Villingen-Schwenningen stammt, wird ab September als Dozent für Einsatzwissenschaften an der Hochschule des Landes tätig sein und damit in Zukunft angehende Polizeibeamte ausbilden. Bis ein Nachfolger für das Amt des Revierleiters in Rottweil feststeht, wird Erster Polizeihauptkommissar Thorsten Weil dessen Aufgaben wahrnehmen.

Für seinen weiteren Werdegang und seine Zukunft wünschte Polizeivizepräsident Oskar Schreiber laut Pressemitteilung Markus Haug diese Woche im Rahmen eines Abschlussgespräches viel Erfolg und alles Gute und dankte ihm für seine Zeit als Revierleiter in Rottweil.