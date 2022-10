1 Zu einer letzten Podiumsdiskussion wird es nicht mehr kommen. Foto: Nädele/ © guukaa – stock.adobe.com/Montage: Kieninger/Holweger

Wie das Bürgerforum Perspektiven Rottweil am Montagnachmittag mitteilt, ist die für 11. Oktober geplante Podiumsdiskussion abgesagt. Ende vergangener Woche hatte man noch mitgeteilt, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen.















Rottweil - "Nachdem die OB-Kandidaten Simon Busch (etwa 38 Prozent im ersten Wahlgang) und Joachim Bloch (rund fünf Prozent) abgesagt haben, hat sich der Vorstand und Beirat darauf verständigt, die Podiumsdiskussion nicht mit dem OB-Kandidaten Ruf (rund 40 Prozent der Stimmen) allein durchzuführen", so Henry Rauner, erster Sprecher des Bürgerforum Perspektiven Rottweil.

Vorstand ist über Kandidat Busch verwundert

Das Bürgerforum bedauere sehr, dass damit den Bürgern keine weitere Möglichkeit gegeben werden könne, im Dialog zwischen den Kandidaten für sich noch besser herauszufinden, wo die Unterschiede liegen, heißt es. Da der Ausgang des ersten Wahlgangs zeige, dass es im zweiten Wahlgang um eine Wahl zwischen Busch und Ruf gehen wird, habe das Bürgerforum mehrfach versucht, Busch doch noch ins Boot zu holen und bis kurz vor Schluss noch auf seine Zusage gehofft, wird weiter mitgeteilt. "Dass sich der Kandidat Busch dadurch unter Druck gesetzt fühlte und die Neutralität des Bürgerforum anzweifelt, nahm der Vorstand und Beirat mit großer Verwunderung entgegen", so das Bürgerforum.

Man habe schon viele Projekte der Stadt begleitet und dabei Pro- und Kontra-Dokumente als Markenzeichen entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Die Vielzahl der Perspektiven ist dem Bürgerforum wichtig. Jeder Bürger ist eingeladen mitzumachen und sich an der Stadtentwicklung zu beteiligen. So bittet das Bürgerforum auch die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung an der Abstimmung am Sonntag, 16. Oktober, teilzunehmen.