1 Auf den Intensivstationen im Kreis Rottweil liegen aktuell sechs Corona-Patienten. Foto: dpa/Spata

Der Blick auf die Corona-Zahlen sorgt für Verwirrung – und für einen Schockmoment: Nach langer Ruhe werden plötzlich sieben neue Corona-Tote für den Kreis Rottweil gemeldet.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Während am Donnerstag auf dem Dash-Board des Landkreises die Zahl des Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion unverändert bei 246 angezeigt wurde, steht am Abend im Corona-Lagebericht des Landes die Zahl 253 – ein Plus von sieben. Wir fragen beim Landratsamt in Rottweil nach.

Sprecherin Brigitte Stein erklärt am Freitag, dass die Zahlen des Landes auf dem Online-Dash-Board des Kreises immer einen Tag zeitversetzt eingespeist werden. Auf der Landkreis-Übersicht hat sich also die Zahl dann am Freitagmorgen um 10 Uhr ebenfalls erhöht.

Meldeverzug beim Gesundheitsamt

Bleibt die Frage, weshalb plötzlich gleich sieben neue Todesfälle gemeldet werden. Was steckt dahinter? Die Sprecherin erklärt nach der Abklärung im Gesundheitsamt, dass es zu einem Meldeverzug gekommen sei. Die sieben Todesfälle seien im Laufe von "mehr als einer Woche" zusammengekommen, seien aber erst jetzt in die Daten eingeflossen.

Sechs Patienten auf der Intensivstation

Die Inzidenz im Kreis Rottweil wird am Freitag vom Landesgesundheitsamt mit 1488,9 angegeben. Dies ist ein weiterer deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vortag. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1444,1.

Laut DIVI-Intensivregister sind von zehn Intensivbetten im Kreis sechs mit Corona-Patienten belegt. Alle sechs müssen beatmet werden.