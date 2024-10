Verwirrung um Fahrplan: Wanderer warten in Bad Wildbad vergeblich auf Bus

1 Angekündigt wird am Wildbader Bahnhof zum Kaltenbronn Bus um Bus, aber gefahren wird nur auf Vorbestellung, was die moderne Anzeigetafel nicht verrät; sie zeigt auch andere Zeiten, als der überholte Fahrplan, auf den man im Internet gelenkt wird. Foto: Hans Schabert

Der Fahrplan der Verkehrsgesellschaft kündigt stündlich einen Bus an . Die Fahrgäste werden aber am Bad Wildbader Bahnhof allein gelassen. Erst der Fahrer eines anderen Linienbusses sorgt für Aufklärung. Und das Internet sorgt für noch mehr Verwirrung.









Link kopiert



Pünktlich im Hinblick auf den 9-Uhr-Bus war die Gruppe aus Frankfurt wie auch ein Paar aus Bad Wildbad am Sonntag an der Bushaltestelle am Wildbader Bahnhof. Zum Wandern sollte die Fahrt auf den Kaltenbronn gehen. Dass die Anzeigetafel am Bussteig 3 Abfahrt um 8.57 Uhr auswies, war auch kein Problem, schließlich waren alle acht Fahrgäste ja mit ein paar Minuten Reserve an der Abfahrtsstelle. Aber es kam halt in Wirklichkeit kein Bus. Der Fahrer einer anderen Linie klärte bei Nachfrage auf: Seit 1. September verkehre stündlich bei Bedarf ein Rufbus, den man eine Stunde vorher anfordern müsse.