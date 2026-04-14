Verwirrung nach Umbau: Dieses Detail fällt Besuchern am Spielplatz Rinelen in Schwenningen auf

Vor zwei Jahren wurde der Spielplatz an der Schwenninger Eschachstraße modernisiert und lockt mit noch mehr Attraktionen. Doch wo ist eigentlich das neue Schaukelgerüst?
Lang herbei gesehnt wurde damals die Wiedereröffnung des beliebten Spieltreffpunkts an der oberen Eschachstraße mitten im Wohngebiet Rinelen. Denn obwohl die umfangreichen Sanierungsarbeiten zum Frühjahr 2024 hin fertiggestellt werden konnten, mussten sich alle Spielbegeisterten noch einige Wochen in Geduld üben, ehe die neu gesäte Rasenfläche genügend gewachsen und somit betret- und bespielbar war. Die Aufhübschungskur wurde im Zuge der gesamtstädtischen Spielplatzentwicklungsplanung initiiert, die Kosten sollten sich auf 215 000 Euro belaufen.