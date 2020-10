Verwirrung nach Bericht Elsässer fürchten erneute Grenzschließung

Bestätigt wurden diese Pläne indes nicht: „Mir ist nichts von einer Grenzschließung bekannt“, so beispielsweise am Donnerstag der Sprecher des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg, Matthias Fetterer.

France Bleu hatte berichtet, dass das Elsass nun als letzte Region in ganz Frankreich die kritische Corona-Fallzahl von 50 positiven Tests je 100.000 Einwohner überschritten habe und dass es deshalb Einschränkungen im privaten Reiseverkehr gebe. Pendler und Schüler seien nicht von Einschränkungen betroffen. Als Folge kam es in Städten wie Kehl/Ortenau und Breisach/Breisgau-Hochschwarzwald zu einem Ansturm französischer Kunden im Einzelhandel und an Tankstellen.