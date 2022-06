2 Die Tempo-30-Schilder sind seit Freitagmorgen zugehängt. Foto: Otto

Rottweil - Der Sachverhalt macht aktuell auf Facebook die Runde: Die komplette Marxstraße wurde am Donnerstag gegen Abend mit Tempo 30-Lärmschutz-Schildern versehen. Und am Straßenrand parkte derweil wie so oft der mobile Blitzer der Stadt. Eine Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung – und dann auch noch blitzen?

Besuch vor Ort zeigt Überraschendes

Bei unserem Besuch in der Marxstraße am Freitagmorgen zeigt sich dann: Der 30er-Schilder sind allesamt mit schwarzer Folie abgedeckt. Auflösung in das Ganze bringt die Nachfrage unserer Redaktion bei Fachbereichsleiter Bernd Pfaff von der Stadtverwaltung. Er gibt Entwarnung. "Es handelt sich hier um vorbereitende Arbeiten im Zuge des Lärmaktionsplans", erklärt er. Sprich: Die 30er-Zone gilt noch gar nicht. Die Schilder, deren Beschaffung derzeit äußerst schwierig ist, wurden nur bereits am Donnerstagabend schon mal von einer Fremdfirma installiert – und gleich am Freitagmorgen von der Stadt zugehängt. Das Wichtigste aber: "Der Blitzer ist natürlich auf Tempo 50 eingestellt", versichert Pfaff.

Lärmaktionsplan dauert noch

Die Verwirrung dauerte also nur wenige Stunden – und bis Tempo 30 in der Marxstraße wirklich gilt und die Folien wieder abgenommen werden, dauert es auch noch eine Weile. Das Thema Lärmaktionsplan wird voraussichtlich im Juli nochmals in Gemeinderat beraten. Die neuen Tempo-30-Zonen in der Stadt sollen dann – womöglich erst mit dem Bus-Fahrplanwechsel im Herbst – in einem Aufwasch eingerichtet werden. Das betrifft dann nicht nur die Heerstraße, sondern, wie Pfaff auf Nachfrage informiert, beispielsweise auch die Ortsdurchfahrt Neukirch, die Heerstraße oder die Stadionstraße. Wenn es soweit ist, werde man die Autofahrer vorab noch einmal ausführlich informieren.